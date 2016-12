Premier League sjell një super ndeshje para ndërrimit të viteve

Shtuar më 31/12/2016, ora 10:46

Dita e fundit e viti 2016 do të mbyllet me një super ndeshje mes Liverpool dhe Manchester City-it, e cila starton në orën 18:30. Ky duel do të përcaktoj edhe skuadrën që do të vijojë të jetë në garë për titullin kampion me Chelsea.Guardiola dhe Klopp shquhen si dy trajnerë që pëlqejnë futbollin e bukur dhe që tashmë do të jenë sërish përballë në një tjetër kampionat dhe në drejtimin e skuadrave të ndryshme.Për duelin ndaj Liverpoolit, Pep Guardiolës i rikthehet në dispozicion pas pezullimit sulmuesi kryesor i skuadrës argjentinasi, Sergio Aguero.