Prenga: Lojtarët dhanë gjithçka në fushë, nuk i shoh llogaritë

Shtuar më 17/02/2019, ora 16:35

Besnik Prenga e pranoi se mënyra e lojës që u zhvillua në Laç ndaj Partizanit iu përshtat skuadrës së tij, që dha zemrën në fushë.Çfarë i bëtë skuadrës që fitoi me Partizanin?Dua t’i uroj lojtarët për fitoren dhe shpirtin që dhanë në fushë. Ishte një ndeshje pa cilësi, por e luftuar nga të dyja palët. Kjo lloj loje na u përshtat. Jam i kënaqur me luftën dhe fitoren, por jo me gjë tjetër.Nxorët jashtë loje sulmin e tyre…Nuk ishte objektiv të nxirrja jashtë loje sulmin e tyre. Unë dua të prodhojmë futboll, të kombinohemi. Goli që në fillim na krijoi mundësi të vendoseshim mirë në fushë dhe të fitonim duelet, që na jepnin siguri. Lojtarët u panë shumë të motivuar…Do doja ta fitoja me lojë më të bukur, por luajtëm përballë një kundërshtari të mirë. Duke parë edhe kushtet, lojtarët e mi dhanë maksimumin. Dua lojë më të mirë, ajo na jep garanci për të fituar edhe ndeshjen tjetër. Nuk është se kemi diçka të sigurt për më vonë. Lojtarët po rriten, por duhet të kenë edhe cilësi.Kur mendoni se do jetë ekipi në formën e tij më të mirë?E mira është të punojmë dhe të shohim frytet e punës. Nuk e di a e kanë cilësinë e duhur për të luajtur para dhe për të bërë gola. Duhet të luftojmë shumë, kur të ulim marshin, do të na dalë punë me të gjitha ekipet, jo vetëm me ato kryesuese.A ishte ndeshje me llogari, duke parë edhe rivalët dy ditë më parë?Nuk marr vesh nga këto llogaritë. Kam ardhur të punoj. Kam shumë çuna të rinj në ekip. Lojtarët ndonjëherë karikohen, ndonjëherë e bëj unë. Nuk jam marrë me arbitrimin. Një herë na japin neve, një herë na i marrin. Edhe në Durrës u fol për këto gjëra. Sot arbitri nuk po ndihmonte askënd.