Presidenti i Barcelonës telefonon atë të Atletikos: Mos u tremb për Griezmanin

Shtuar më 03/08/2017, ora 10:48

Atletico Madrid është i qetë pas ngritjes së klauzolës së Antoine Griezmann nga 100 milionë euro në 200 milion vetëm për këtë verë.Por gjithsesi gjenja financjare e katalanasve momentalisht e trembi sërish Presidentin e Atletikos ishte, por ai u lehtësua kur presidenti Barcelonës , Josep Maria Bartomeu , i konfirmoi homologut të tij Miguel Angel Gil Marin se Blaugranat nuk kanë nevojë të nënshkruajë francezin si një zëvendësim për Neymar. Bartomeu kishte telefonuar fillimisht Atletico duke pyetur për situatën e Griezmann vetëm për të mësuar rreth ngritjes së pabesueshme të kontratës së tij, duke përfshirë një përmirësim në disa pjesë të tij pak më shumë se një muaj më parë .Pavarësisht nga klauzola 200 milionë, presidenti Barcelonës akoma donte të dinte se çfarë do të ishte pikëpamja e Atletit në rast se katalanasit do të interesoheshin për Griezmannin si alternativën më të mirë për të mbushur boshllëkun e lënë nga dalja e Neymar.Por më pas vetë Presidenti Bartomeu i ka thënë homologut se ai nuk ka ndërmend të nënshkruajë me francezin. /albeu.com/