Presidenti i federatës kroate të futbollit: Modric do të jetë i gatshëm për EURO 2020

Shtuar më 25/04/2020, ora 20:11

Mesfushori i Real Madrid , Luka Modric , do të jetë 35 vjeçar gjatë kohës kur turneu pritet të mbahet.Përkundër kësaj moshe, te kombëtarja e Kroacisë kanë besimin se Modric do të aktivizohet dhe ta ndihmojë skuadrën.Lidhur me këtë ka folur presidenti i federatës kroate të futbollit, Davor Suker."Jam i sigurt se ai do të jetë në formën më të mirë. Ai është kapiteni ynë, dhe ai luan akoma futboll të mirë. Ai ka treguar këtë në ndehjet e fundit, edhe me Real Madrid ", ka thënë Suker për ‘Goal’."Jam i sigurt se ai do të jetë lideri ynë vitin tjetër, në mënyrën e njëjtë siç bëri në Rusi", ka shtuar ikona e futbollit kroat. Modric ishte lojtari më i mirë i Kupës së Botës 2018, ku me ato paraqitje siguroi edhe ‘Topin e Artë’.