Presidenti i klubit turk: Cengiz Under mund të shitet 100 milionë euro

Shtuar më 02/03/2018, ora 00:05

Drejtori sportiv i Romës, Monchi, në merkaton e verës vendosi të shpenzonte plot 15 milionë euro për të blerë talentin turk Cengiz Under , shifër kjo që deri pak javë më parë dukej e ekzagjeruar.Por opinioni për 20-vjeçarin ka ndryshuar totalisht me performacat e tij dhe tashmë verdhekuqtë mund t’i gëzohen kësaj goditjeje të qëllueshme.Sigurisht që presidenti Gumusdag i skuadrës turke Basaksehit, ndjen keqardhje për këtë “humbje”, edhe pse arkëtoi një shumë të konsiderueshme. Në një intervistë të fundit për mediat e vendit të tij u shpreh:“A ndjej keqardhje që e shitëm? Në ato momente për Under interesohej përveç Romës edhe Manchester City. Jam i bindur se në të ardhmen mund të shitet deri 100 milionë euro .” /albeu.com/