Presidenti i Napolit flet për transferimin e sulmuesit të Milanit

Shtuar më 23/07/2018, ora 15:11

Që nga përfundimi i sezonit të kaluar 22-vjecari portugez, Andre Silva , ka qenë i lidhur me një largim të mundshme nga Milani.Së fundmi mediat italiane kanë raportuar se Silva me shumë mundësi do të transferohet te klubi i Napolit , por këto zëra i ka shuar vetë presidenti napoletan, Aurelio de Laurentiis. Napolit , i ka quajtur “ plotësisht të pavërteta” spekulimet për blerjen e sulmuesit Andre De Laurentiis do të jetë i ftuar në radion italiane Kiss Kiss cdo mëngjes gjatë verës, ku do të diskutojë rreth transfereve të fundit që ndodhin.“Një ofertë për Andre Silvan? Plotësisht e pavërtetë,” ka thënë ai. /albeu.com/