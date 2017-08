Presidenti i PSG: Neymar më plotësoi dëshirën më të madhe duke pranuar PSG

Shtuar më 04/08/2017, ora 09:40

Në të njëjtin artikull, në të cilin PSG e bën zyrtar nënshkrimin e Neymar , klubi parizien ofron deklaratat e para të presidentit të vet, Nasser Al-Khelaifi, në lidhje me ardhjen e lojtarit brazilian. Presidenti i PSG vë në dukje se “është i mbushur me entuziazëm të madh dhe krenari që ka marrë Neymar te PSG”. Kur përcakton lojtarin, Al-Khelaifi shpjegon se “ Neymar Jr është tani një nga lojtarët më të mirë në botën e futbollit. Kulturën e tij të thellë të fitores, forcën e madhe të karakterit dhe udhëheqja e bëjnë atë një lojtar të madh . Për ne do të jetë një energji shumë pozitive.”Me Neymar , PSG, sipas presidentit të saj, aspiron për çdo gjë: “Në gjashtë vjet kemi ndërtuar një projekt ambicioz, që na ka çuar tashmë në nivelin më të lartë të futbollit kombëtar dhe europian. Sot, me ardhjen Neymar Jr, unë jam i bindur se do të takohemi me mbështetjen besnike të tifozëve tanë, me realizimin e ëndrrave tona të mëdha.” /albeu.com/