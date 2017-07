Presidenti i Romës tërheq akuzat: Kërkoj falje...

Shtuar më 28/07/2017, ora 19:55

Presidenti i Romës , Xhejms Palota, ka tërhequr akuzat e bëra për pronarët e rinj të Milanit , për të cilët u shpreh se ishin duke bërë çmendurira me shpenzimet në merkato, edhe pse nuk kishin para as për të blerë klubin, dhe këto të fundit i kishin marrë borxh.Pas reagimit të administratorit të Milanit , Marko Fasone, Palota ka kërkuar falje nëse ka informacione të gabuara dhe i ka uruar suksese kuqezinjve.“Kërkoj falje nëse kam patur informacione jo të sakta. Kam shumë për të thënë për futbollin italian dhe për rikthimin e tij në maja. Për këtë qëllim pres që të gjithë klubet të japin kontributin e tyre, për të patur një kampionat më të fortë dhe të qëndrueshëm, siç po bëjmë ne të Romës . I uroj suksese Milanit dhe pronarëve të rinj dhe pres me kënaqësi t’i shoh që të bashkëpunojnë për rritjen e nivelit të Serisë A”, tha ai në një prononcim për “ANSA”. /albeu.com/