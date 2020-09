Prestigjozja spanjolle: Suarez e ka arritur marrëveshjen me Juventusin

Shtuar më 05/09/2020, ora 13:00

Marca raporton se Luis Suarez ka arritur marrëveshje me Juventusin në vlerë prej 10 milionë euro në sezon , pasi të largohet nga Barcelona Ashtu si Arturo Vidal që po shkon drejt Interit, Suarezit i është thënë të gjejë një klub të ri, dhe është detyruar të stërvitet veçmas nga pjesa tjetër e ekipit të Ronald Koeman.Ai po negocion për të përfunduar kontratën e tij me pëlqimin e ndërsjellë, derisa ajo vlen deri në qershor të vitit të ardhshëm.Sipas gazetës spanjolle Marca, e ardhmja e Suarez është vulosur tashmë, duke rënë dakord me Juventusin për një kontratë dy vjeçare, me mundësi vazhdimi edhe për një sezon Është vendosur që ajo të jetë në vlerë prej 10 milionë euro, që është pak më pak se ajo që fiton te Barcelona Nga Barcelona tashmë është larguar Ivan Rakitic, që i është bashkuar Sevillas.