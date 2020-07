Pritet të kryejë testet mjekësore te Bayerni, Sane nuk do të luaj me Cityn në Champions

Shtuar më 01/07/2020, ora 11:53

Futbollisti, Leroy Sane pritet që sot të arrij në qytetin e Munchenit dhe nesër të bëj testet Pasi të përfundoj testet , ai do të prezantohet si futbollist i klubit të Bayern Munchen.Sipas ‘Sport1’, Sane nuk do të luaj më me fanellën e Manchester Cityt këtë sezon dhen uk do të jetë pjesë e skuadërs angleze në Ligën e Kampionëve.Transferimi i tij pritet t’i kushtoj bavarezëve më pak se 50 milionë euro.