"Pronari i 10-tës" uron Dybalan dhe e motivon të mos largohet

Shtuar më 10/08/2017, ora 13:00

Juventus përsëri do të ketë një numër 10. Ky do të jeta Paulo Dybala i cili trashëgon fanellën e veshur së fundmi nga Pogba.Por kjo bluzë vazhdon të "jetë pronë" e legjendës së Juventusit Alex Del Piero . Së fundmi ish numri 10 e ka uruar talentin për këtë hap në kariierë duke i thënë: "Fat të mirë, Paulo Dybala . Gëzoje atë si një Juventin i vërtetë. Dhe lere t'iu argëtojë!", ishte mesazhi nga Del Piero me profilin e tij në 'Tëitter', përcjell Albeu.com.".. Faleminderit Del Piero . Është një nder që të vesh trikon tuaj. Gara për tu bërë 10 më e mire do të jetë një sfidë motievuese", ka shkruar argjentinasin në të njëjtën rrjet. /albeu.com/