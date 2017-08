Pronari i Leipzig e shikon veten të dorëzuar para Liverpool-it

Shtuar më 02/08/2017, ora 12:24

Shefi i RB Leipzig Ralf Rangnick pranon se objektivi i Liverpool Naby Keita nuk ka gjasa të nënshkruajë një marrëveshje të re. Reds kanë përfunduar ndjekjen e tyre të mesfushorit të nigerianit pasi kanë refuzuar dy oferta.Marrëveshja aktuale e Keita vazhdon deri në vitin 2020, por Leizpig dëshiron që ai të nënshkruajë një marrëveshje të re, pasi një klauzolë lirimi prej 48 milion paund nuk duket e mjaftueshme deri verën e ardhshme, raporton Liverpool Echo, përcjell Albeu.com."Unë nuk jam duke supozuar që ne do të jemi në gjendje të zgjasim kontratën e tij para kohe," tha Rangnick. "Unë mund t'ju siguroj se Naby do luajë me ne këtë sezon. Të gjitha skenarët e tjerë varen gjithashtu nga mënyra se si e bëjmë këtë sezon, si Naby do të luajë vetë dhe kështu me radhë " përfundoi pronari i klubit Leipzig . /albeu.com/