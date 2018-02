PSG dhe Reali gati me ofertat për Icardin, por as që i afrohen klauzolës së tij

Shtuar më 23/02/2018, ora 11:54

Inter dhe Icardin nuk e dinë se çdo të ndodhe me njëri-tjetrin. Sikur të mosmjaftonte tensioni që po ofron situata në kampionat, Interit i vjen presion dhe nga e ardhmja e Mauro Icardit.Gruaja dhe agjentja e kapitenit të Nerazzurrëve, Wanda Nara, ka thënë këtë javë se dy klube të mëdha kishin treguar interesuar për sulmuesin në muajin janar.Tani mediumi italian Corriere dello Sport raporton se klubet në fjalë ishin PSG dhe Real Madridi, me të dyja klubet të përgatitura për t’i ofruar Icardit një kontratë të majme.Klubi francez është i gatshëm të ofrojë 40 milionë euro për një kontratë pesëvjeçare , pasi presin që Edinson Cavani të largohet në verë. Ndërkohë, Madridi po kërkon të zëvendësojë Karim Benzeman dhe Icardi është një nga opsionet kryesore që ata po e konsiderojnë. Los Blancos mund të ofrojë një marrëveshje pesëvjeçare me vlerë 45 milionë euro në total, me argjentinasin që do të mbante 30-50 për qind të të drejtave të tij të imazhit./albeu.com/