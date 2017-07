PSG është gati të thyejë çdo rekord për Neymarin, por çfarë mendon Barcelona?

Shtuar më 18/07/2017, ora 16:47

PSG janë të gatshëm të ofrojnë zyrtarisht 222 milionë euro për të thyer klauzolën e Neymarit prej 220 milionë euro Rreth mundësisë për një kalim të mundshëm ka folur nënkryetari i Barcelonës i cili ka ulur presionin e klauzolës duke siguruar që ai do të qëndrojë. " Neymar nuk do të largohet nga Barcelona , ​​200 për qind" tha ai në konferencën për shtyp duke qetësuar tifozët, përcjell Albeu.com. Barcelona dhe Neymar shumë shpejt do ti ushtrohen një tjetër rinovimi të cilin do e lidhin me një kaluzolë disa qindra milionë euroshe. Në këtë mënyrë do të mbanin jo vetëm PSG larg yllit brazilian, por dhe çdo të interesuar tjetër. /albeu.com/