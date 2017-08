PSG fundos Realin me pagën e ofruar ndaj Mbappes

Shtuar më 11/08/2017, ora 14:26

Me një pagë të çmendur vjetore prej 18 milionë euro , Kylian Mbappe do të bëhet lojtari i dytë më i paguar tek Paris Saint-Germain.Para francezit do të jetë me 30 milion euro Neymar. 18-vjeçari do të bashkohet me brazilianin në Parc des Princes. Duke vazhduar një fushatë mbresëlënëse. Gazeta franceze L'Equipe ka zbuluar këto detaje të kontratës pesëvjeçare, e cila ka rënë dakord midis Wilfrid babait të lojtarit dhe Antero Henrique, drejtorit sportiv të klubit të kryeqytetit, përcjell Albeu.com.Tani gjithçka mbetet për të arritur një marrëveshje me Monakon, të cilin gazeta thotë se nuk do të pranojë më pak se 180 milion euro . /albeu.com/