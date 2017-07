PSG i lehtëson punët Interit

Shtuar më 22/07/2017, ora 15:03

Të ballafaquar me ardhjen e mundshme të Neymar dhe Alexis Sanchez Paris Saint-Germain janë duke menduar për të nxjerrë në shitje disa lojtarë.Bëhëet fjalë për dyshen Angel Di Maria dhe Lucas Moura. Të cilët sipas L'Equipe, ata do të jenë në treg. Të interesuar për ta sidomos për Di Marian është Inter , i cili prej javësh po tenton një blerje të mundhsme, përcjell Albeu.com.Tani Interi do duhet t'iu bashkohet lutjeve të tifozëve francezë për një afrim sa më të shpejtë të Neymarit. /albeu.com/