PSG interesohet dhe për talentin më premtues në Seria A

Shtuar më 11/10/2017, ora 17:13

Chelsea dhe Manchester City kanë shfaqur interesim për talentin e madh të Genoas , 16 vjeçarin, Pietro Pellegri Sulmuesi i qendrës që debutoi në Serie A në maj të vitit të shkuar me Roma, ku edhe shënoi, të njëjtën gjë e bëri dy herë kundër Lazios në këtë fundjavë.Nuk është më sekret që Milani, Juve dhe Interi e duan lojtarin që nga kjo verë, ndërsa klubi xhenovez i kishte vënë çmimin atij dhe shokut të tij 15 vjeçar, Eddy Salcedo, 60 milionë euro.Tashmë pas fundjavës së shkuar ku shpërtheu dy gola erdhe klubet angleze kanë filluar interesimin me Chelsean dhe Manchester Cityn, shkruan Il Secolo XIX. Manchester United më parë i kishte propozuar lojtarin kontratë uke i forua edhe babit të tij një pozitë në klub, por familja kishte vendosur të qëndrojnë në Itali. Marco tani është menaxher i Genoas , dhe punon me trajnerin Ivan Juric. Pellegri është në histori të futbollit italian pasi ka shënuar gol në moshën 16 vjeçare duke e thyer rekordin e Silvio Piolas. / albeu.com /