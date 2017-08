PSG josh Arsenalin, por lë shumë pas dore Sanchezin

Shtuar më 08/08/2017, ora 15:52

Paris Saint-Germain janë ende të interesuar për nënshkrimin me Alexis Sanchez pavarësisht nga pretendimet e Arsene Wenger, se kiliani do të qëndrojë.28-vjeçari u kthye në veri të Londrës në fillim të këtij muaji, por nuk luajti asnjë rol në fitoren e Arsenalit ndaj Chelseat. PSG nënshkroi me Neymarin nga Barcelona javën e kaluar për 222 millionë euro, por francezët pretendojnë se ata ende kanë para për të shpenzuar për Sanchez , përcjell Albeu.com.Dani Alves dhe Neymar, të dy ish shokët e ekipit të Sanchez në Camp Nou njoftohet se kanë kontaktuar me Sanchezin për t'u bashkuar me ta në Parc des Princes.Raporti thotë se PSG do të ofrojë Arsenalin 50 millionë paund dhe lojtarit një pagë rreth 236,000 paund në javë, që është më pak se rroga aktuale në Arsenal. /albeu.com/