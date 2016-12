PSG ka një ide të re për stolin e ekipit

Shtuar më 22/12/2016, ora 16:58

Arsene Wengerin vështirë se mund ta bindësh për të ndryshuar skuadër. Paris Germain mesa duket ka vendosur që të bëjë tentativat e saj pasi nuk janë të kënaqur aspak me Unay Emery-in.“The Sun”, shkruan se nëse francezi nuk do të rinovojë kontratën me “Topçinjtë” e Londrës, atëherë Paris Germain do të nisë punën për ta sjellë atë në kryeqytetin francez.Nuk është hera e parë që emri i Wenger lidhet me atë të Paris Germain . Edhe në sezonet e kaluara klubi transalpin e kërkoi shërbimin e teknikut të Arsenalit, por pa ia arritur qëllimit. 10 milionë euro mendohet se janë mëse të mjaftueshme për ta bindur.