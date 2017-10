PSG ka plot 90 milionë paund për mesfushorin e Chelseat

Shtuar më 11/10/2017, ora 19:00

N'Golo Kante ishte nënshkrimi më i mirë i verës së vitit të kaluar tek skuadra e Chelseat duke u transferua për 32 milionë funte për tek kampionët e Premier Mesfushori i Bluve fitoi titullin e Premier Leagues me Licesterin dhe e fitoi përsëri atë me Chelseani dhe tani kërkohet nga Paris Saint-Germain, raporton Mirror, me gjigandët e Ligue 1 që ofrojnë një lëvizje prej 90 milionë paund , shkruan Albeu.com.26-vjeçari mund të kthehet në qytetin e tij në një marrëveshje që do ta bënte atë lojtarin më të shtrenjtë në Premier League të të gjitha kohërave, duke tejkaluar transferimin e Gareth Bale për 86 milionë paund në Real Madrid.Pas blerjeve të yjeve si Kylian Mbappe dhe Neymar, PSG tani duan ti japin trajnerit Unai Emery një gjeneral në mes të fushës për t'u dhënë atyre një skuadër për të shkëlqyer në kompeticionet evropiane. /albeu.com/