PSG luan, por tifozët kënaqen duke parë Neymarin (FOTO)

Shtuar më 05/08/2017, ora 17:44

Neymar nuk është duke luajtur në ndeshjen ndaj Amiens e cila ka startuar në 17:15.Por kjo nuk do të thotë se ai do u mungonte tifozëve të cilët luten prej javësh që ai të vjerë në Paris. Ai është prezantuar para tifozëve të pranishëm në stadium sot para ndeshjes përcjell Albeu.com. Klubi shpresonte se futbollisti më i shtrenjtë në botë do të mund të konkuronte sot. Por nuk arriti në afatin e mesnatës për certifikatën e tij të transferimit. /albeu.com/