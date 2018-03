PSG me komunikatë zyrtare për dëmtimin e Neymarit

Shtuar më 28/02/2018, ora 22:25

Të dielën në mbrëmje PSG mposhti me rezultatin 3-0 Marseillen, por fitorja u shpërblye me një dëmtim shumë të rëndë, pasi Neymar la fushën.Ashtu siç ishte bërë e ditur nga klubi dhe babai-menaxher i brazilianit, shkalla e dëmtimit dhe data e rikthimit të brazilianit në fushë, do të vendosej nga mjekët kombëtares së Brazilit.Sot Neymar është vizituar nga mjekët kombëtares dhe në bashkëpunim me ata të PSG-së, kanë marrë një vendim përfundimtar, të cilin e ka bërë të ditur vetë klubi francez në një komunikatë zyrtare.“Pasi kemi verifikuar shkallën e dëmtimit të Neymar , kemi vendosur së bashku me mjekët kombëtares braziliane, por edhe me vetë lojtarin, që ai t’i nënshtrohet një operacioni. Ndërhyrja kirurgjikale do të kryhet në Brazil, në fundjavë, nga DR. Rodrigo Lasmar, I asistuar nga Dr. Salliant, i klubit tonë”, thuhej në komunikatën e PSG-së.Paraprakisht thuhet se Neymar do të përballet me një mungesë rreth dy-mujore, ndërsa synimi është që të rikthehet për Botërorin ‘Rusi 2018’. /albeu.com/