PSG me Neymarin vetëm sa e filloi merkaton

Shtuar më 12/08/2017, ora 12:24

L'Equipe pohon se Paris Saint-Germain nuk janë përfunduar merkaton me nënshkrimin e Neymar.Mbyllja e marrveshjes së ardhshme të Kylian Mbappe, do të pasohet me nënshkrimin e mesfushorit të e Monakos Fabinho. Transferim i dyfishtë tek Monaco do të mund tu kushtonte Parisjenëve plot 260 milionë euro duke iu afruar 500 milionshit kështu me vetëm 3 lojtarë, përcjell Albeu.com.Padyshim që PSG po bën histori me këtë merkato por mesa duket në fund të merkatos UEFA do të ketë punë me llogaritjet e PSG-së. /albeu.com/