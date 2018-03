PSG nuk ka të ndalur në kampionat, fiton në transfertë ndaj Troyesit (VIDEO)

Shtuar më 03/03/2018, ora 18:50

Paris Saint-Germain ka marrë një fitore të rëndësishme sot ndaj Troyes me rezultatin e përgjithshëm 2-0 në "Stade de l'Aube", ndeshje e vlefshme për javën e 28-të të Ligue 1.Golin e parë e shënoi anësori argjentinas në minutën e 47'-të, ndërsa të dytin e shënoi mesfushori i talentuar, Christophere Nkunku në të 77'-tën.Pas kësaj fitoreje PSG renditet në vendin e parë me 74 pikë, ndërsa Troyes në vendin e 18 me 28 pikë. /albeu.com/