PSG nuk pret verën, vulos të ardhmen i Icardit

Shtuar më 04/12/2019, ora 14:00

PSG dëshiron që të marrë përfundimisht kartonin e Mauro "Calciomercato" shkruan se klubi francez ka nisur kontaktet me Interin për ta gjetur nw janar marrëveshjen përfundimtare për sulmuesin argjentinas.Fjala e fundit, megjithatë, do t’i përkasë Mauro Icardit i cili do të vendos për qëndrimin apo jo në PSG.70 milionë euro është çmimi i rënë dakord për shërbimet e tij, ndërsa Interi dhe PSG nuk do të ndryshojnë asgjë nga kjo.