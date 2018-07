PSG ofron 30 milionë euro plus Rabiot për Miralem Pjanic

Shtuar më 22/07/2018, ora 16:15

Paris Saint-Germain mund të ofrojë 30 milionë euro plus Adrien Rabiotin për të nënshkruar me mesfushorin e Juventusit, Miralem Mesfushori boshnjak është duke u kërkuar nga disa klube të mëdha evropiane, me Manchester Cityn më favorit për të nënshkruar me të.Juventusi ka shprehur dëshirën për të blerë Rabiotin , mirëpo kjo ofertë nuk është e mjaftueshme për ‘Zonjën e Vjetër’. /albeu.com/