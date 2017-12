PSG përballet me Caen për të thyer rekordin e parë

Shtuar më 20/12/2017, ora 09:45

Në kampionatin francez luhen sot ndeshjet e raundit të fundit të fazës së parë, pas të cilave të gjitha skuadrat do të marrin një periudhë të shkurtër pushimesh, për të nisur fazën e dytë më 12 janar.PSG, që e ka siguruar titullin simbolik kampion dimri, pasi kryeson me 9 pik më shumë se Monaco, pret në “Parc des Princes” Caen . Parizienët këtë sezon nuk po hasin vështirësi dhe kundërshtari që do do kenë përballë është dukshëm më inferior.Në fakt të gjitha takimet e Ligue 1, për javën e 19-të do të zhvillohen në të njëjtin orar, në 20:45. /albeu.com/