PSG shënjestron klauzolën tjetër: Mirë se të gjetëm Juventus

Shtuar më 10/08/2017, ora 17:50

PSG po humbin garën për lojtarin e rivalëve të tyre Monako.Lojtari nuk do të negociojë me ta dhe pse ata bënë gjithçka që mundën në mënyrë që lojtari të shkoi në Paris por ai është i vendosur për në Real Madrid. PSG po i duket humbje kohe marrja me francezin dhe kanë kaluar shikim në një transferim tjetër pothuajse me vlerë të njëjtë, përcjell Albeu.com.Bëhet fjalë për Paolo Dybalan e Juventusit, francezët do të shkakrojnë fuqitë në Torino për të mbyllur një tjetër transferim gjigand në këtë merkato. Por ata nuk do tëë hspejtohen për argjentinasin apsi kanë kontakte me babain e Mbappes, i cili gjithmonë i ka mbajtur me shpresa. /albeu.com/