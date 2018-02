Punë ditësh dhe Torres lë Atletikon për kampionatin kinez

Shtuar më 23/02/2018, ora 13:39

Sulmuesi veteran 34-vjeçar, Fernando Torres do të jetë një lojtar i lirë në qershor dhe gazeta spanjolle Marca thotë se klubi kinez Dalian Yifang bëri një ofertë të fortë të enjten, të cilën lojtari po ‘e konsideron seriozisht’.Spanjolli ka mbetur prapa Antoine Griezmann, Kevin Gameiro dhe Diego Costa në zgjedhjet e Diego Simeones këtë sezon dhe kjo po e shtyn të largohet.Më parë këtë javë, Diego Simeone la të kuptohet se Torres do të largohet nga klubi duke iu përgjigjur me “jo” kur u pyet nëse ai kishte një të ardhme në klub./albeu.com/