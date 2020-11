Qetësohet Barcelona, Ter Stegen i premton besnikëri

Shtuar më 11/11/2020, ora 14:05

Marc-Andre ter Stegen dëshiron që të qëndrojë për shume vite tek skuadra e Barcelonës.Portieri gjerman lidhej me një largim të mundshëm nga "Camp Nou", por rinovoi kontratën me klubi katalunas edhe për 4 vite të tjera."Dua të luajë në "Camp Nou" edhe për shumë vite të tjera dhe të vazhdoj të fitoj tituj", ka thënë ter Stegen për Cadena Cope."Nuk ka motivim më të madh për mua. Shpresoj që shumë shpejtë të festojmë tituj së bashku me tifozët". Barcelona është bërë shtëpia ime dhe e familjes. Jemi të lumtur si brenda ashtu edhe jashtë fushës. Ishte e qartë se do e rinovoja kontratën ", ka shtuar gjermani.Ter Stegen ka lënë pas dëmtimin dhe është rikthyer si titullar te Barcelona