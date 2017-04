Qeveria ia dhuron kompleksin "Dinamo" FSHF-së

Shtuar më 11/04/2017, ora 17:32

Dikur ka qenë një ndër komplekset më të mira në Shqipëri që prodhonte shumë talente, por tashmë kompleksi sportiv “Dinamo nuk do të ekzistojë më.Së shpejti ai do të emërtohet si kompleksi i Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi i ka kaluar në përdorim të plotë kësaj të fundit me Vendim të Këshillit të Ministrave, pas mbledhjes së datës 5 prill. Aty do të ndërtohen zyrat e reja të institucionit që drejton futbollin në vendin tonë.KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË PRONËS SHTETËRORE ME EMËRTIMIN “KLUBI SPORTIV DINAMO”, TIRANË, MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT, PËR DHËNIEN NË PËRDORIM FEDERATËS SHQIPTARE TË FUTBOLLIT.Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 13 e 15, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit , Këshilli i Ministrave.- Kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të pronës shtetërore me emërtimin “Klubi Sportiv Dinamo”, Tiranë, aktualisht në pronësi të Bashkisë Tiranë, me numër pasurie 832, të komponentëve të saj me numrat rendorë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sipas formularit 3, bashkëlidhur këtij vendimi , për t’ia dhënë në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit, me qëllim ndërtimin e kompleksit të zyrave të Federatës Shqiptare të Futbollit, për ushtrimin e funksioneve të veta kulturore e sportive.- Komponenti me numër rendor 2, godina kryesore dhe trualli i saj, aktualisht në përdorim të Agjencisë së Shërbimit të Sporteve, (ASSH), së bashku me komponentët e tjerë, sipas pikës 1, të këtij vendimi , i kalon në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit.- Të gjitha të drejtat dhe detyrimet, përfshirë dhe ato të krijuara nga marrëdhëniet kontraktuale të lidhura për pronën me numër pasurie 832, me emërtimin “Klubi Sportiv Dinamo”, Tiranë, për komponentët e saj nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, bashkë me fondet e miratuara për këtë qëllim, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi , i transferohen Ministrisë së Arsimit dhe Sportit - Prona e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi , të hiqet nga lista e pronave të Bashkisë Tiranë, miratuar me vendimin nr.834, datë 13.12.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së pjesshme të inventarit (pjesa e parë + pjesa e dytë) të pronave të paluajtshme shtetërore në Bashkinë Tiranë, të qarkut të Tiranës”.- Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Federatës Shqiptare të Futbollit u ndalohet të ndryshojnë destinacionin e pronës së përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi , apo t’i tjetërsojnë ato- Ngarkohen ministri i Arsimit dhe Sportit , ministri i Financave, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave të Paluajtshme dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për ndjekjen dhe zbatimin e këtij