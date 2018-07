Rafael Varane pohon se ka pasur kontakte me Manchester United

Shtuar më 09/07/2018, ora 21:15

Mbrojtësi i Realit të Madridit Rafael Varane pretendon se Manchester United e ka kontaktuar.Lojtari është i grumbulluar me Francën dhe kanë një gjysmëfinale të vështirë me Belgjikën e Eden Hazard.Në një konferencë shtypi të dhënë para ndeshjes, një gazetar e ka pyetur nëse kishte kontakte me “Djajtë e Kuq”.Përgjigja e tij të lë dyshime se ka pasur vërtet kontakte . “Po… Jo, jo drejtpërsëdrejti, kisha kontakte por jo direkte” deklaroi 25-vjeçari.