Rakitic kerkon largimin, Interi në pritje

Shtuar më 08/02/2019, ora 12:09

Me ardhjen e Frenkie de Jong dhe ndoshta Rabiot, në fillim të sezonit të ardhshëm zor se do të ketë një vend titullari për Ivan Rakitic te Barcelona, shkruan Albeu.com.Disa ditë më parë janë raportuar thashetheme reth një ofertë nga Interi , por sot duket se lojtari ka kërkuar vetë shitjen nga Barcelonës në merkaton e vërës.Ndërkohë Interi është duke studiuar mundësinë e transferimit të kroatit në Milano . 30 vjeçar fiton 5 milionë euro neto në vit, plus bonuse dhe për momentin Interi nuk ia plotëson dot.Megjithatë deri në verë ka shumë kohë dhe mund të ndodhë gjithcka. /albeu.com/