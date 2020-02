Ramos dhe Reali drejt përfundimit të marrëveshjes për kontratën e re

Shtuar më 15/02/2020, ora 14:57

Negociatat për rinovimin e kontratës së kapitenit Ramos te Reali janë drejtë përfundimit.Kontrata aktuale e kapitenit të Real Madridit është e vlefshme deri në qershor të vitit 2021 dhe ai dëshiron ta zgjasë atë kontratë edhe për dy vjet të tjera, rrjedhimisht deri në vitin 2023.Në anën tjetër, Real Madridi e ka një rregull kur vjen fjala për rinovimin e kontratave të lojtarëve më të vjetër në moshë, siç është edhe rasti i Sergio Ramosit.Drejtuesit e Los Blancos do të preferonin të shkonin me kontrata vetëm njëvjeçare për lojtarët më të moshuar si Ramos , përkundër që ky i fundit e ka dëshmuar se është në formë të mirë fizike gjatë këtij sezoni. Real Madridi e ka përdorur këtë rregull edhe me disa futbollistë të tjerë në të kaluarën dhe Pepe është shembull i mirë për një lojtar që s’e pranoi këtë trajtim nga madrilenët dhe u largua,Ramosi dëshiron ta ketë të ardhmen mjaftueshëm të sigurt në mënyrë që të përqendrohet për ta mbajtur vazhdimisht lart nivelin e tij të paraqitjeve.Ai dëshiron ta mbajë formën e mirë në mënyrë që të jetë në 100 përqindëshin e vet për turneun e Kupës së Botës 2022 me ekipin kombëtar të Spanjës. /G