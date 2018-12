Ramos lëndon krahun, fansat e Salah e masakrojnë në rrjete sociale (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/12/2018, ora 20:00

Kapiteni i Real Madridit, Sergio Ramos duket se ka një problem me krahun . Mbrojtësi ka postuar një fotografi në Instagram ku shihet se e ka të lënduar krahun e tij të majtë. Por, gjykuar nga postimi i tij në Instagram, duket se ai do të vazhdojë të luajSergio Ramos edhe njëherë ka rrezikuar për të nxitur debatin me tifozët e Liverpoolit, pas ndërhyrjes së tij kundër yllit të tyre, Mohamed Salah Ndjekësit e tij menjëherë filluan të hedhin paralele me yllin e Liverpoolit, Mohamed Salah , i cili u dërgua jashtë në finale të Champions Leagues me nje problem në krah, pasi u lëndua nga Ramos “Mos të lëndoi MoSalah? Pyet një komentues , përderisa tjetri ia kthen: ‘pagesë borxhi”.“Tani ke nevojë për një pikë djerse të Firminos në mënyrë që të merrni gripin”, ka thënë një komentues Salah i ishte nënshtruar një operacioni për këtë problem dhe kishte arritur të luante për Egjiptin në Botëror por jo tërësisht i rikuperuar.