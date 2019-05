Ramos mendon largimin, Ronaldo e thërret te Juventus

Pas eleminimit të Realit nga Ajax-it, në Ligën e Kampionëve, duke humbur thellë 1-4, në dhomat e zhveshjeve kishte një debat të fortë mes Sergio Ramosit dhe Florentino Perezit.Këto thashetheme u hodhën poshtë nga të gjitha palët dhe çdo gjë vazhdojë në mënyrë të qetë.Por, ditën e sotme, "AS", bën me dije se Ramos , mendon që të vazhdojë karrierën e tij në një ekip tjetër. Manchester United dhe PSG kanë bërë lëvizjet e para dhe tashmë i ka ndjekur edhe Juventusi.Kjo media bën me dije se Ronaldo e do në skuadër Ramosin dhe qëndërmbrojtësi spanjoll e sheh si një mundësi të mirë për të ardhmen.Pengesa më e madhe për "Zonjën", janë 800 milionë euro, pra vlera e kartonit të Ramosit , sipas klauzolës, që i ka vënë klubi madrilen.Mbetet të shihet me kalimin e kohës nëse ka diçka reale në këtë lajm, apo janë zëra të merkatos.