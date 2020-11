Ramos nuk di të ndalet, barazon rekordin e Buffon dhe synon atë botëror

Shtuar më 12/11/2020, ora 09:51

Pesë minuta para përfundimit të ndeshjes Spanjë – Holandë, Sergio Ramos u inkuadrua për të bërë historinë.Ishte paraqitja e 176 e tij për ekipin kombëtar, dhe kështu barazon rekordin e Ginaluigi Buffon, i cili deri mbrëmjen e kaluar ishte rekordmeni evropian për numrin e paraqitjeve për ekipin kombëtar. Ramos e arriti këtë në moshën 34 vjeçare, 15 vjet pas paraqitjes së tij parë për Spanjën.Rekordi botëror për paraqitje në nivel kombëtaresh mbahet nga mesfushori egjiptian i pensionuar, Ahmed Hassan, dhe Ramos ka nevojë edhe për tetë ndeshje për ta arritur atë.Kur bëhet fjalë për rekordet, nuk qëndron larg as Cristiano Ronaldo , që ka 168 paraqitje me Portugalinë.Më larg qëndron Lionel Messi, që ka 140 paraqitje me Argjentinën, por ai është dy vjet më i ri se Ronaldo