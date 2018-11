Ranieri e nis me fitore aventurën te Fulham

Shtuar më 25/11/2018, ora 10:44

U rikthye Klaudio Ranieri . Debutimi i trajnerit italian në stolin e Fulhamit nis me një fitore 3-2 përballë Sauthemptonit. Tri pikë të arta për skuadrën londineze, që ndërpret ciklin negativ dhe pas shkarkimit të Jokanoviçit riniset me hapin e duhur. Fulhami fiton një ndeshje të nisur shumë keq. Sauthemptoni kalon në avantazh në minutën e 18-të me Armstrong Në 33′ barazon Mitroviç dhe në 43′ vjen goli i përmbysjes me Shyrrlen. Por vendësit me portierin Riko mes shtyllave vazhdojnë të bëjnë gabime në mbrojtje dhe në 53′ “shenjtorët” barazojnë, shënon përsëri Armstrong . Vendësit nuk janë dakord dhe gjejnë edhe golin e fitores me Mitroviç në 64′ (i teti sezonal për serbin) dhe tani mund të shijojnë të qetë një vakt në “McDonald’s”, sepse paguan gjithmonë trajneri i tyre.Ndërkohë Ranieri foli pas ndeshjes “Jam shumë i kënaqur, ndeshja e parë, fitorja e parë. Është një hap i vogël, por i rëndësishëm për të gjithë. Ky është shpirti që dua të shoh. Më pëlqen, por sigurisht që duhet të punojmë shumë më shumë”, tha tekniku italian.