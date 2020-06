Rashica pranë Leipzig, gazetari italian zbulon detajet e fundit

Shtuar më 26/06/2020, ora 19:13

Milot Rashicia është gjithnjë e më afër Pas konfirmimit të drejtorit sportiv të Werder Bremen se Milot Rashica do të largohet nga skuadra në fund të sezonit, kanë filluar spekulimet për skuadrën e ardhshme.Sipas raportimeve të gazetarit italian, Nicolo Schira, Miloti është shumë afër kalimit te Leipzig , përcjell lajmi.net. Leipzig thuhet se do të paguajnë 15 milionë euro për kartonin e lojtarit kosovar.Detjaet të tjera janë ato që do të finalizojnë marrëveshjen për yllin e Bremen Rashica shihet si zëvendësues i Timo Werner, i cili së fundmi ka kaluar nga Leipzig te Chelsea.