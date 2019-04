Rayo Vallecano-Real Madrid, formacionet zyrtare: Zidane me plot ndryshime

Shtuar më 28/04/2019, ora 20:02

Janë publikuar formacionet zyrtare për sfidën mes Rayo Vallecanos dhe Real Zinedine Zidane ka hedhur në 11-she disa lojtarë tjerë, për dallim me sfidën me Getafen.Llorente, Ceballos e Mariano janë treshja që startojnë, derisa s’ka vend për Iscon, Asension e as Casemiron.Ndeshja mes Vallecanos e Realit zhvillohet nga ora 20:45. Formacionet zyrtare: Rayo XI: Alberto; Tito, Ba, Gálvez, Alex Moreno; Mario Suárez, Uche, Pozo; Embarba, Javi Guerra, Bebe. Madrid XI: Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Marcos Llorente, Kroos; Bale, Mariano Díaz, Ceballos. /albeu.com/