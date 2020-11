Reagon Kobina: Fake News! Nuk do bëj as burg, as punë në komunitet (VIDEO)

Shtuar më 10/11/2020, ora 23:32

Uinful Kobina e refuzon të jetë dënuar nga Gjykata e Tiranës me orë pune në komunitet në vend të katër muajve burg si pasojë e çështjes së falsifikimit të lejeqëndrimit të tij në Shqipëri.Futbollisti i Tiranës, në një video që ka postuar në rrjetet sociale, i ka cilësuar të gjitha si “Fake news”.Konbina i drejtohej në fakt mediave në Ganë, duke u bërë thirrje që të siguronin më pare informacionet e duhura e të mos postonin lajme sikur ai do të bënte burg apo punë komunitare. “Nuk do të bëj asgjë, as burg , as punë. Jam i lirë të bëj çfarë të dua, të dal, të shkoj ku të dua”, thotë në këtë video mesfushori i cili ka qenë nën hetim për falsifikim dokumentesh.Sipas tij, gjithçka është luftë politike dhe ai thjesht ka qenë viktimë e situatës në Shqipëri. “Nuk ka të bëjë asgjë me mua, nuk ka lidhje me mua. Kjo bëhet pasi kam marrë pasaportën. E di që duhen pesë vite, por mua ma dhanë për dy se jam futbollist. Kjo situatë është sepse këtu do të ketë zgjedhje”, u mundua të shpjegonte ndër të tjera Kobina në këtë video ku është munduar të tregojë versionin e tij të ngjarjeve në këtë situatë të çuditshme që është krijuar rreth futbollistit.