Reagon Moratti: Icardi një kapiten i madh, vendim i padobishëm

Shtuar më 14/02/2019, ora 13:48

Mauro Icardit iu hoq shirti i kapitenit nga drejtuesit e Interit, duke ia kaluar Handanovic. Por polemikat vijojnë ende në lidhje me ndëshkimin që i bëri klubi zikaltër argjentinasit.Në lidhje me këtë ka reaguar ish-presidenti i Interit Masimo Moratti , i cili në një intervistë për "Sportmediaset" ka dalë në mbrojte të Icardit duke deklaruar se ky vendim nuk i bën mirë askujt."Më duket e kotë, të bëhet një gjë e tillë në mes të sezonit. Nuk mund të shitet lojtari tani dhe nuk shoh një avantazh që mund të sjellë kjo situatë. Situata nuk është trajtuar në mënyrën e duhur, pasi është komunikuar sikur çdo gjë është vënë në vendin e vet. Ikardi është kapiten i shkëlqyer ka luajtur me entuziazëm dhe nuk kam çfarë them për seriozitetin dhe profesionalizmin e tij. Unë nuk e kuptoj dot arsyen përse është bërë kjo gjë, pasi mund të jenë strategjitë e brendshme të klubit, në të cilat une nuk mund të hyjë”, ka thënë Morati