Real-Bayern, ja yjet që rrezikojnë të mos luajnë në gjysmëfinale

Shtuar më 17/04/2017, ora 16:15

Nesër në mbrëmje në “Santiago Bernabeu” do të vendoset se cila skuadër do të kalojë në gjysmëfinale mes Realit dhe Bayernit.Disa lojtarë të të dyja skuadrave nëse ndëshkohen me karton të verdhë do të humbin gjysmëfinalen e mundshme (sfidën e parë).Luka Modric, Sergio Ramos dhe Toni Kroos rrezikojnë të mungojnë në gjysmëfinale nëse arrijnë të eliminojnë Bayernin.Në krahun tjetër te gjermanët rrezikojnë dy lojtarë kyç si Arturo Vidal dhe Jerome Boateng, por ky i fundit vështirë se do të luajë.