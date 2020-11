Reali ka arritur marrëveshjen me yllin e Ligue 1

Shtuar më 12/11/2020, ora 20:45

Në sulm për Eduardo Camavingan.18-vjeçari konsiderohet e ardhmja e futbollit: ka debutuar në Champions League dhe në kombëtaren e Francës dhe tashmë është një pikë referimi te Rennes Aventura e tij me Rennes duket se do të mbyllet në fundin e këtij sezoni sepse shumë klube të mëdha të Europës janë vënë në ndjekje të tij.Juventus, PSG-së dhe Real Madrid janë skuadrat më të interesuara.Për spanjollët është objektivi kryesor i merkatos së verës . Sipas Ok Diario, madrilenët duket se kanë arritur një marrëveshje me lojtarin dhe Rennes është gati të japë ok-in, në këmbimi të një shume të majme. Objektivi është që të merret në merkaton e verës , kur çmimi do të jetë më i ulët duke parë se do të mungojë vetëm një vit nga skadenca e kontratës.