Real kërkon t'a shesë, por ja ç'bën Gareth Bale

Shtuar më 28/07/2017, ora 12:22

Ndërkohë që mediat ndërkombëtare janë mbushur me lajmin se Real Madrid do të sakrifikojë Gareth Bale për të blerë yllin e Monaco-s, Kylian Mbappe, uellsiani as që e mendon të largohet nga madrilenët.Janë shokët e afërt të tij, të cilët konfirmojnë se ai është shumë i "etur" për sukses dhe po përgatitet për sezonin 2017-2018 për të patur një formë të mirë me bluzën e Real Madrid . /albeu.com/