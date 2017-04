Real Madrid -Bayern, Ronaldo: Luajtën mirë, por pas penalltisë e dija…

Shtuar më 14/04/2017, ora 10:23

Cristiano Ronaldo ka deklaruar se e dinte shumë mirë që skuadra e tij do të reagonte pozitivisht pas humbjes së penalltisë nga Arturo Vidal.Ylli I Madritit e vlerëson fitoren ndaj Bajernit të Mynihut si shumë të rëndësishme në Champions League.“E dija që do të ishte një ndeshje e fortë dhe këtë e dëshmoi Bajerni që e filloi takimin shumë mirë.Por, pasi humbën penalltinë, e dija që ata do të tërhiqen dhe ne do të reagojmë. Shënova dy gola dhe jam shumë i lumtur sepse e ndihmova Realin për të fituar.Është një fitore e madhe dhe shpresoj që të fitojmë edhe në Bernabeu për të festuar kualifikimin tutje”,- u shpreh Ronaldo ./albeu.com/