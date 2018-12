Real Madrid bllokon Juventusin, kërkon 700 milion euro për Iscon

Shtuar më 04/12/2018, ora 13:09

Mesfushori Real Isco me ardhjen e Santiago Solarit në krye të Real Madrid nuk po gjen hapsira në formacionin titullar, shkruan Albeu.com/Në media qarkulloi pak ditë më parë se Isco kërkohet nga shumë klube ku më kryesor ishte Juventusi.Megjithatë, sipas asaj që shkruan spanjollja “OkDario” thuhet se klubi i “Los Blancos” nuk do të heqë dorë nga spanjolli , por nëse ndonjë klub do të tentojë të bëjë për vetë futbollistin duhet që të paguajë shifrën stratosferike të klauzolës që përfshin 700 milionë euro , për të cilën Isco nënshkroi rinovimin e kontratës në qershorin e vitit 2017.Ndërkohë kontrata aktuale Iscos i përfundon në vitin 2022. Dhe për këtë arsye Real Madrid nuk kërkon të ulë cmimin për spanjollin. /albeu.com/