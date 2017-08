Real Madrid dhe Mbappe janë gati, por pse po vonohet zyrtarizimi?

Shtuar më 04/08/2017, ora 16:14

Marveshja midis Realit dhe Mbappes është mbyllir. Lojtari do të nënshkruajë për gjashtë sezone duke përfituar shtatë milionë euro në vit, që është një përshtatje e mirë në shkallën e pagave në klub.Gazeta L10Sport gjithashtu njoftoi të mërkurën se Mbappe i ka dhënë lamtumirën klubit francez, me këta të fundit që kanë transferuar një sulmues tjetër për ta zëvendësuar francezin: Adama Diakhaby.Nënshkrimi i Paris Saint-Germain me Neymar, i ka eliminuar ata nga gara për Mbappe Në fakt, negociatat e Mbappes me Los Blancos janë aq të avancuara, saqë klubet e tjera të interesuara, si Manchester City e Arsenali, janë larguar, duke lënë rrugën e hapur për Florentino Perez, përcjell Albeu.com.Presidenti tashmë është takura me lojtarin në Paris dhe Mbappe ia ka bërë të qartë se e konsideron veten mjaftueshem të mirë për të qenë në Real Madrid këtë verë.E vetmaj pengesë që Real Madrid po shikon momentalisht është pavendosshmëria për të ardhmen e BBC. Së fundmi thuhet se Zidane i ka deklaruar Perezit se dëshiron shitjen e Gareth Bale për ti krijuar hapsira talentit francez. /albeu.com/