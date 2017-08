Real Madrid fillon ti vërë kushte Gareth Bale-it

Shtuar më 05/08/2017, ora 15:42

Sipas “The Sun”, Real Madrid e ka ndaluar uellsianin së luajturi futboll në shtëpinë që zotëron në Uells, një pronë e ndërtuar në një ngastër prej gati pesë hektarë dhe e vlerësuar me katër milionë paundë (4.5 milionë euro).Një veto për shkak të sigurimit të kontraktuar nga klubi i bardhë, që nuk do të mbulojë në këtë rast lëndime hipotetike të lojtarit, pwrcjell Telesport. Një mik i familjes citohet të ketë thënë për “The Sun” se “Gareth ishte në dashuri me të paturit e një fushe futbolli në shtëpi.Aty mblidhte disa miq për të luajtur ndonjë lojë, pesë kundër pesë, por tani nuk mund ta bëjë më. Klubi i tij është i frikësuar se fusha nuk është mjaft e mirë dhe Bale mund të lëndojë kyçin e këmbës.