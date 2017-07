Real Madrid po fiton miliona nga shitjet por po humbjet pjesën më të bukur

Shtuar më 23/07/2017, ora 13:27

Kampionët e LaLiga kanë marrë deri më tani 110 milionë euro nga shitjet e lojtarëve. Zinedine Zidane kishte luksin që t'i kursente James Rodriguez dhe Lucas Vazquez në finalen e Ligës së Kampionëve sezonin e kaluar.Duke marrë 80 milionë euro që i dhuroi shitja e spanjollit Morata, i jep ekipit një fitim prej rreth 50 milion euro pasi që e bleu lojtarin nga Juventusi për 30 milion euro . Danilo u dëshirua publikisht nga gjigantët e Premier League, Manchester Cityt. Florentino Perez tha publikisht se so ta marrë ai që foron më shumë se 30 milion euro , po aq sa i pagoi Portos. James u larguan për Bayern Munchen dhe marrë veshja e tij dy vjeçare për huazi do ti grumbullojë 10 milion euro Realit, me një potencial të mëtejshëm prej 50 milion euro nëse klubi bavarez vendos të sigurojë shërbimet e tij përgjithmonë, përcjell Albeu.com Real Madrid në këtë mënyrë grumbullon shuma të vzahdueshme por ajo që e mërzit kampin madrilen është se pankina rezërvë ka humbur disa xhevahirë që për hirë të së vërtetës nuk meritonin qëndrim në pankinë. /albeu.com/